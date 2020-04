Frankrijk moet dodental bijstellen: honderden ouderen overleden in verpleeghuizen

Frankrijk gaat zijn officiële dodental vanwege het coronavirus opnieuw bijstellen nu bekend is geworden dat minstens 570 ouderen in verpleeghuizen zijn bezweken aan de gevolgen van het longvirus. Eerder werden de buiten Franse ziekenhuizen aan corona overleden mensen niet meegeteld in dat dodental.

Het getal van 570 mensen werd gisteren in de tweede helft van de dag bekend. Het gaat in dit geval alleen nog om mensen die in een van de 620 verpleeghuizen in het hard getroffen oostelijke deel van het land wonen. In 411 van die verpleeghuizen is het coronavirus nu opgedoken sinds 31 maart. Volgens de gezondheidsdienst van Oost-Frankrijk is het bij deze 570 mensen nu duidelijk geworden dat zij aan de gevolgen van het virus zijn overleden. Dat moest eerst nog onderzocht worden.

Frankrijk passeerde gisteren als vierde land het aantal van 4000 coronadoden. 4032 overledenen om precies te zijn. Dat zijn alleen mensen die in een van de Franse ziekenhuizen overleden aan het virus. De afgelopen dagen worden echter tientallen doden gemeld in verzorgingshuizen in het gehele land. Vooralsnog zijn de autoriteiten huiverig om die doden te linken aan het officiële dodental. Ook omdat de mensen vaak bejaard zijn en al (een combinatie van) andere medische klachten hadden.

De nationale gezondheidsdienst wil nu snel proberen om de relevante overlijdenscijfers mee te nemen in het officiële dodental. Dat geldt ook voor personen die thuis aan het coronavirus zijn overleden.

Lockdown

Het aantal coronadoden in Frankrijk steeg gisteren met 509 in de laatste 24 uur, meldden de gezondheidsautoriteiten. Daarmee werd Frankrijk, na Italië, Spanje en de Verenigde Staten, het vierde land in de wereld met meer dan 4000 doden. Het aantal bevestigde besmettingsgevallen nam het laatste etmaal toe van 52.128 tot 56.989. De Elzas is van begin af aan zwaar getroffen door het virus. Dat geldt nu ook voor de regio Parijs.

Vorige week bepaalde de regering dat de verpleeghuizen in het land op slot gingen. De 700.000 senioren in die huizen mogen hun kamer niet meer uit. Het was een intensivering van de lockdown die al gold in het land.