Frankrijk rekent deze zomer niet meer op buitenlandse vakantiegangers

,,Normaal gesproken komen er 17 miljoen buitenlandse toeristen in de zomer naar Frankrijk. Het is vrijwel zeker dat we het dit jaar zonder hen moeten stellen’’, zei staatssecretaris Jean-Baptiste Lemoyne op televisie. Hij zei niet waarom er niet meer op bijvoorbeeld Nederlanders en Belgen gerekend wordt. Voor Nederlanders is Frankrijk steevast de populairste vakantiebestemming.

Het is onduidelijk of de Franse regering buitenlanders actief wil gaan weren. In principe heeft Frankrijk grensbewaking ingesteld tot 15 juni. Alleen buitenlanders van buiten de EU en het Schengengebied moeten in quarantaine als ze Frankrijk binnenkomen.

Angst

Mogelijk doelt Lemoyne ook op de angst van mensen om te reizen of het vliegtuig te nemen omdat ze daarbij besmet zouden kunnen raken. Tot slot speelt de Europese Unie een rol. Daar wordt geprobeerd het beleid voor de zomervakanties te stroomlijnen, bijvoorbeeld door gemeenschappelijk de grenzen weer te heropenen. Maar die pogingen verlopen moeizaam. Spanje en Groot-Brittannië willen buitenlanders in isolatie plaatsen als ze zich bij de grens melden.

Franse bewindslieden hebben de laatste dagen al bij herhaling laten doorschemeren dat het toerisme het deze zomer vooral van de Fransen zal moeten hebben. Premier Philippe zei gisteren dat de Fransen in juli en augustus in eigen land op vakantie mogen. Hij liet in het midden of ze ook naar het buitenland mogen reizen voor hun vakantie.

Eind mei wil de regering definitieve beslissingen nemen over de zomervakanties. Mogelijk wordt dan ook duidelijk of de Nederlanders weer mogen afreizen naar de Middellandse Zee of de Dordogne.

Spanje

Spanje heeft besloten om de restrictie op reizen vanuit andere EU-landen en vanuit de rest van de wereld te verlengen tot en met 15 juni. Dat houdt in dat je als toerist niet welkom bent tot die datum. Wel mag je komen als je een vast woonadres hebt dat geldt als officiële residentie.