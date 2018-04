Frankrijk versterkt grenzen na incidenten in de Alpen

UPDATE Mont Saint-Mi­chel weer open, verdachte met moordplan niet gevonden

22 april Het toeristeneiland Mont Saint-Michel in Normandië is weer opengesteld voor het publiek. Vanochtend werd het dorp ontruimd nadat een man gedreigd had politiemensen te vermoorden. De verdachte is niet gevonden, maar volgens de autoriteiten is het gevaar geweken.