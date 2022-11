Frankrijk waarschuwt voor stroomuitval deze winter

Dat heeft de beheerder van het Franse elektriciteitsnet, RTE, bekendgemaakt. ,,Veel gaat afhangen van de weersomstandigheden en de kou, maar in januari zijn de risico’s verhoogd’’, aldus de RTE.

Frankrijk heeft verspreid over het land 56 kernreactoren staan, daarvan liggen er nu 25 stil. Veel krijgen hun reguliere onderhoudsbeurt, maar door corona zijn die veelal opgeschoven. Nu zijn ongelukkigerwijs meerdere centrales tegelijk stilgelegd voor onderhoud. En dat onderhoud is ook nog eens vertraagd door een wekenlange staking in oktober bij kerncentrales. Sinds een jaar zijn er bovendien scheurtjes ontdekt in leidingen van een tiental reactoren. Ook die reactoren zijn stilgelegd, voor reparaties. In een aantal gevallen duren die langer dan voorzien.

Vooraf ingrijpen om ‘black out’ te voorkomen

Het Franse energiebedrijf EDF presenteerde in september een agenda voor het opnieuw opstarten van de centrales. Daarbij is nu al een behoorlijke achterstand opgelopen. EDF zou binnen nu en enkele weken vijftien reactoren moeten heropstarten om die achterstand in te lopen. De kans dat dit lukt is echter ‘niet waarschijnlijk’, aldus netbeheerder RTE.

Als de kerncentrales de vraag niet aankunnen, kan dat leiden tot ‘spontane’ stroomuitval. Maar er kan ook worden besloten om preventief de stroom af te sluiten, bijvoorbeeld gedurende enkele uren voor bedrijven of bepaalde woonwijken. Door gericht en vooraf in te grijpen, moet een ‘black out’ worden voorkomen: een algehele elektriciteitsuitval.

Anticiperen door real time stroomverbruik

Om problemen af te wenden wil de Franse regering nu elektriciteit gaan importeren uit Duitsland. De contracten daarvoor moeten komende week worden ondertekend. Die stap is opmerkelijk omdat Frankrijk jaren een netto-exporteur van elektriciteit is geweest, mede door de vele kerncentrales.

De regering van president Macron hamert er ook op dat de Fransen zuiniger moeten worden in hun energiegebruik. Met bedrijven zijn daarover al afspraken gemaakt. Voor particulieren is er een speciale site en app ontwikkeld: EcoWatt. Daarop is in real time te zien of er genoeg stroom is en wordt ook de situatie van de komende drie dagen voorspeld. Fransen kunnen daarop anticiperen. Als risico’s dreigen kunnen ze hun stroomverbruik verminderen.

Bekijk hier onze video’s over de energiecrisis: