Frankrijk wil asielzoekers reddingsschip opnemen

17:19 Transportondernemer en vastgoedinvesteerder Peter Steenbakkers (46) uit Boxtel zal zich zijn supermarktbezoek in Zuid-Spanje, eind mei, nog lang heugen. Hij vergat zijn dure handtas met bijna 6.000 euro cash in een winkelkarretje. De ondernemer, wiens naam circuleerde in de Quote Top 100 van Jonge Miljonairs, vreesde het ergste maar kreeg zijn tas mét inhoud terug dankzij een oprechte supermarktmanager.