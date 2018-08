Frans alarm over ‘hasj-peuters’

De slachtoffertjes zijn meestal jonger dan 2 jaar. In één geval ging het om een baby van 7 maanden. Eén peuter moest 11 dagen in het ziekenhuis blijven. Volgens de ANSM bestaat er veel onwetendheid over de risico’s van de cannabis voor de allerkleinsten. In de ergste gevallen die het agentschap onderzocht, belandden de peuters op de intensive care, raakten ze in coma of kregen ze hartkloppingen of ademhalingsproblemen. ,,We waarschuwen iedereen – zorgverleners en publiek – voor de ernst van de vergiftiging, die nogal eens wordt onderschat’’, aldus de organisatie.

THC

Dat heeft mede te maken met het psychoactieve bestanddeel THC. ,,Daarvan zit nu gemiddeld drie keer zoveel in cannabis als tien jaar geleden.’’ Zo’n 85 procent van de kleintjes die per ongeluk wiet doorslikken, eindigt in het ziekenhuis. De afgelopen twee jaar waren dat er gemiddeld meer dan 4 per maand: twee keer zoveel als daarvoor.



Het aantal peuters dat in levensgevaar raakte en op de intensive care belandde is zelfs gëexplodeerd: nu bijna 1 per maand en daarvoor 0,1 per maand. De ANSM roept ouders en publiek op om waakzaam te zijn – niet alleen met het laten rondslingeren van drugs. ,,Als u ook maar denkt dat cannabis is doorgeslikt: bel meteen het alarmnummer.’’



Ook medici moeten alert zijn, om sneller en effectiever in te kunnen grijpen. ,,Eerste hulpartsen en kinderartsen moeten systematisch kinderen testen op cannabisgebruik, middels urine, bloed of haren, als er signalen zijn die daarop wijzen.’’