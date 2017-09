Frans muziekfestival getroffen door bliksem: 15 gewonden

Web­win­kelme­de­wer­ker stuurt haar verlovingsring per ongeluk naar klant

2 september Een Schotse medewerker van webwinkelreus Amazon is herenigd met haar verlovingsring nadat ze het juweel per ongeluk had opgestuurd naar een klant. De ring belandde ruim 320 kilometer verderop in Manchester, waar een oplettende klant hem aantrof in een doos met bestelde boeken.