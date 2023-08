Frans vakantiehuis waar gehandicapten stierven was illegaal, eigenaresse in shock

Dat is bekendgemaakt door het openbaar ministerie en het stadsbestuur van Wintzenheim waar het drama plaatsvond. ,,De gîte (vakantiehuis, red.) voldeed niet aan de normen’’, zei aanklager Nathalie Kielwasser. Zo zouden er onvoldoende en verkeerde rookmelders in het pand zijn opgehangen. ,,Er was geen vergunning om toeristen te huisvesten en er was geen vergunning om verbouwingen te doen die nodig zijn voor de opvang van gehandicapten’’, aldus wethouder Daniel Leroy.

Woensdagochtend brak brand uit in het pand van 500 vierkante meter in Wintzenheim, vlakbij de Duitse grens. Er verbleven verschillende groepen mensen met een verstandelijke beperking. Zij vierden daar vakantie. Het waren volwassen Fransen.

Uit het raam

Terwijl het zoeken naar de oorzaak van de brand doorgaat, blijkt nu dus dat de eigenaresse geen enkele vergunning had om groepen toeristen te huisvesten. ,,De veiligheid van het gebouw is daarom nooit gecontroleerd. Dat hoeft nog geen reden voor de brand te zijn, maar het zou weleens belangrijk kunnen zijn voor het verdere onderzoek’’, zei aanklager Kielwasser tegen de pers.

De gîte, die tientallen mensen kon huisvesten, was vroeger een schuur. Die werd verbouwd voor toeristische doeleinden. ,,Daar heeft de eigenaresse nooit toestemming voor gevraagd’’, zegt wethouder Leroy. Bij de opvang van groepen moeten bijvoorbeeld brandwerende deuren worden geïnstalleerd en is een speciale alarminstallatie vereist.

In shock

De eigenaresse van de gîte is wel al verhoord door de politie maar is niet in hechtenis genomen. Ze zou in shock verkeren door de brand en de vele slachtoffers. Zij was degene die woensdag als eerste de brand ontdekte. Ze sloeg alarm en heeft ook nog geprobeerd mensen te redden.