Franse burgemeester-in-de-cel geeft na drie maanden alsnog zijn ambt op

Cipiers die Epstein moesten bewaken sluiten deal met justitie

22 mei De cipiers die multimiljonair en veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein hadden moeten bewaken toen die in augustus 2019 in de gevangenis een einde aan zijn leven maakte, hebben een deal met de openbaar aanklager gesloten om niet te worden vervolgd voor het vervalsen van verslagen. In ruil voor hun vrijheid beloofden ze justitie van informatie te voorzien over het gevangeniswezen en interne voorvallen ten tijde van Epsteins dood.