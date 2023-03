Franse campingverkrachter, die tegen lamp liep door Nederlands slachtoffer (11), slaat opnieuw toe

Een Fransman, die in 2014 werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van dertien jaar wegens een reeks verkrachtingen en aanrandingen van minderjarige meisjes op campings in de Ardèche, is vorig jaar na zijn voorwaardelijke vrijlating opnieuw in de fout gegaan. Het leverde Sébastien Dutheil (42) vandaag een nieuwe celstraf op.

De rechtbank in Carcassonne veroordeelde hem tot een gevangenisstraf van elf jaar wegens drie aanrandingen van minderjarigen. Ze vonden plaats in februari, maart en juli vorig jaar in de vestingstad in het zuidoosten van Frankrijk en in Limouxin, zo’n 20 kilometer zuidelijker. De slachtoffers waren tienermeisjes wier geslachtsdelen hij aanraakte door geweld te gebruiken. De behandeling van de zaak vond op verzoek van de advocaten van de slachtoffers achter gesloten deuren plaats vanwege de ‘op zijn zachtst gezegd traumatische ervaringen’ van hun cliënten.

De rechtbank omschreef de recidivist volgens de regionale krant L’Independant als ‘een seksueel roofdier’ en verwees daarbij naar zijn eerste voorwaardelijke veroordeling tot een jaar cel wegens aanranding in 2000, een voorwaardelijke straf met proeftijd in 2005 en de veroordeling tot dertien jaar cel in 2014. In combinatie daarmee bepaalde de rechtbank dat hij op zijn vroegst in aanmerking zou komen voor voorwaardelijke vrijlating na twee derde van zijn straf te hebben uitgezeten én dat hij na vrijlating verplicht een psychiatrische behandeling moet ondergaan om recidive te voorkomen. Die laatste voorwaarde respecteerde de gescheiden dakdekker uit het dorp Brune bij Privas in de Ardèche niet. Daarom belandde hij medio mei vorig jaar opnieuw achter tralies.

Dna-match

De serieverkrachter liep in augustus 2012 tegen de lamp nadat zijn dna was gevonden op het slipje van een 11-jarig Nederlands meisje dat twee weken eerder was verkracht op een camping in Saint-Didier-sous-Aubenas. Ze sliep met een meisje van tien in een tentje naast de caravan van haar ouders. Toen ze begonne te schreeuwen, ging de dader ervandoor.

De dna-match was mogelijk doordat Dutheil na zijn eerste veroordeling voor aanranding, in 2000, celmateriaal had moeten afstaan voor de Franse dna-bank. Zijn buren verklaarden na de aanhouding van de dertiger tegenover Franse media dat de politie 1,5 jaar eerder had ontdekt dat de man kinderporno downloadde via internet.

De toen 32-jarige Fransman bleek uiteindelijk verantwoordelijk te zijn voor twee verkrachtingen en negen aanrandingen of pogingen daartoe tussen 2010 en 2012 op campings in de Ardèche. Zijn slachtoffers waren tussen de 6 en 17 jaar oud. Onder hen ook een 6-jarig meisje uit Duitsland en enkelen uit Frankrijk. Pas na de verkrachting van een 11-jarige Française, op 8 augustus 2012, bracht de politie de gebeurtenissen met elkaar in verband.