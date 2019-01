Franse cel dreigt voor ‘koning van het paardenvlees’

Maar dat was één kant van zijn reputatie. Hij was óók een bekende van justitie. Zo’n vijf jaar geleden werd hij veroordeeld. Hij had samen met collega-ondernemer Hans W. op grote schaal paardenvlees gekocht in Zuid-Amerika. Eenmaal geïmporteerd, plakten ze er stickers op waarop stond dat het ‘halal’ rundvlees was. Gelovige moslims dachten ‘rein’ te eten, maar zaten in werkelijkheid met nepvlees van ‘koning’ Jan F. op hun bord.

Voedselschandaal

Het duo kocht volgens justitie op grote schaal paardenvlees, in onder meer Roemenië, en verkocht dat aan het Franse bedrijf Spanghero. Dat maakte er bijvoorbeeld ‘lasagne met 100% rundvlees’ van, zoals op etiketten stond.



In totaal is volgens de Franse justitie zo’n 750 ton aan vlees op die manier illegaal verhandeld. dat kwam terecht in 4,5 miljoen kant-en-klaarmaaltijden in Europese supermarkten. Het leidde niet tot gezondheidsproblemen, maar het vertrouwen in de voedselketen werd er flink door geschaad.



,,Mijn cliënt spreekt alle beschuldigingen tegen’’, zei de Franse advocaat van F., Jérôme Triomphe, toen de Nederlander in 2014 in Frankrijk in hechtenis werd genomen. F. zegt dat hij altijd duidelijk is geweest tegen Spanghero: hij verkocht paardenvlees. Als er op de etiketten in de supermarkt stond dat er rundvlees in zat, moet dat in een later stadium zijn gedaan. Spanghero zegt echter dat F. en W. paardenvlees verkochten alsof het rundvlees was.