Franse dierentuin luidt noodklok over gezondheid ijsbeer en roept hulp Nederlandse dierenarts in

Een dierentuin in het noordoosten van Frankrijk maakt zich grote zorgen over de gezondheid van een ijsbeer op leeftijd. Onderzoek door een team van dierenartsen, onder wie eentje uit Nederland, moet uitwijzen wat er aan de hand is met Tromso (33). De bekendmaking komt -toeval of niet- een jaar nadat de dierentuin onder vuur kwam te liggen door de manier waarop er was omgegaan met het kadaver van Tromso's broer Olaf (31), die in 2018 overleed.

,,Tromso wordt sinds een paar dagen ‘s ochtends niet meer uit zichzelf wakker, eet niet meer, is niet erg actief, heeft ademhalingsmoeilijkheden en zijn achterpoten zitten vol vocht’’, luidt het op de Facebookpagina van de Zoo d’Amnéville bij Metz. De 33-jarige ijsbeer, die liefkozend papy (opa) wordt genoemd, vertoont volgens de dierentuin elk jaar meer zichtbare tekenen van ouderdom en vermoeidheid. ,,Zoals velen hebben kunnen zien loopt hij langzaam en moeilijk en is zijn activiteit extreem verminderd.’’

De jongste en meest verontrustende ontwikkelingen baren de dierentuin, die vanwege corona dicht is, steeds meer zorgen. ‘Dit is een gecompliceerde zaak voor onze dierenartsen, die Tromso al enkele jaren nauwlettend in de gaten houden. Lijdzaam toekijken willen we niet. We zijn vastbesloten hem te helpen en te begeleiden in deze moeilijke tijd. Daarom zal hij vrijdag onder narcose worden gebracht voor verder onderzoek. Ons veterinaire team, bestaande uit drie wildlife-specialisten, krijgt daarbij versterking van een Nederlandse dierenarts die geldt als een Europees specialist in cardiologie en een dierenarts gespecialiseerd in radiologie bij grote dieren. Na de onderzoeken kunnen de dierenartsen een diagnose stellen van de toekomst van onze papy.’

De Zoo is zich bewust van de risico's die kleven aan het verdoven van zo’n oud en kwetsbaar dier maar zegt de beslissing te hebben genomen na een lange discussie met de medewerkers. IJsberen kunnen in gevangenschap 37 jaar worden, in het wild zelden ouder dan 25 jaar.

De bekendmaking van de slechte gezondheidstoestand van Tromso en het veterinair onderzoek komt, toeval of niet, bijna een jaar nadat de dierentuin in opspraak raakte. Dit vanwege de gang van zaken na de dood van Tromso's jongere broer Olaf (31). Hij overleed in de zomer van 2018 tijdens een hittegolf tot grote consternatie van het publiek. Op 9 december 2019 meldde het regionale radionetwerk France Bleu dat de Zoo het kadaver van de ijsbeer had gedumpt bij een recyclagecentrum voor huishoudelijk afval zo'n 20 kilometer verderop.

‘Een fout’, verklaarde een van de dierenartsen. Het kadaver werd daarna teruggebracht naar de dierentuin, waarna een destructiebedrijf zich erover ontfermde. Berichten dat het dier in stukken zou zijn gesneden veroorzaakten veel ophef op sociale media maar werden door de dierenarts tegengesproken. Volgens hem was Olaf in zijn geheel afgevoerd.

Het incident met het kadaver van Olaf, net als zijn broer een publiekslieveling, was aanleiding voor een onlinepetitie waarin werd opgeroepen de ‘horrordierentuin’ te sluiten. Dit vanwege een reeks zogezegde misstanden. Zo zou de ontlasting van de dieren en ook diverse chemicaliën via afvoerpijpen worden gedumpt in de bossen buiten het park. Om geld te besparen zouden kadavers in het bos worden begraven. Ook zou het park liegen over dieren die zogezegd werden overgeplaatst naar andere dierentuinen maar in werkelijkheid door wanbeleid zouden zijn gestorven.

De Zoo d’Amnéville was volgens de initiatiefnemer van de petitie tot 2015 lid van Europese vereniging van dierentuinen (EAZA maar zou zijn geroyeerd vanwege de bouw van een tijgerverblijf dat niet aan de EAZA-eisen voldeed. Sindsdien kan de dierentuin niet meer deelnemen aan fokprogramma’s en moet het dieren voor veel geld kopen. De eigenaar zou sommige beesten in het wild hebben gevangen, wat strikt verboden is.

