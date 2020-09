Franse docent kan niet stoppen met tatoeëren: ‘Ik wil mijn lichaam vol hebben’

De Franse Sylvain Hélaine (35) is een opvallende verschijning in de Parijse banlieue. De basisschooldocent is namelijk getatoeëerd over zijn hele lichaam en is van plan om nog meer tattoos te nemen. ,,Ik wil mijn hele lichaam vol hebben.”

,,Ik heb nu ongeveer 460 uur besteed bij de tattooshop, goed voor zo'n 57.000 euro”, vertelt Hélaine, die ook wel Freaky Hoody genoemd wordt. Hij is de man met de meeste tatoeages van Frankrijk.

Op zijn hoofd heeft hij gekleurde bloemen, op zijn rug een duivelshoofd en zelfs zijn oogleden zijn bedekt met tatoeages. Hélaine begon daarmee in 2012 en heeft van geen enkele tatoeage spijt. ,,Ik maak de tatoeage onsterfelijk. Ik zal zeker helemaal bedekt zijn als ik 80 ben.”

Volledig scherm Hélaine heeft nog van geen enkele tatoeage spijt. © AFP

Oogkassen

De meest opvallende tatoeage is die op zijn oogkassen. Het wit is volledig zwart gekleurd door een tattoo-artiest in Zwitserland. In Frankrijk is het tatoeëren van de oogkassen namelijk verboden. ,,Dat is echt marteling, ze houden je ogen dan helemaal open en je voelt de naald die zich erin boort”, aldus Hélaine.

In het dagelijks leven geeft Hélaine les aan kinderen tussen 6 en 11 jaar, wat veel reacties oproept. ,,Er is altijd een moment van verbijstering bij zowel kinderen als ouders. Maar als ik me presenteer en ze zien dat ik een leraar ben zoals alle anderen, dan is het altijd wel ok.”

Quote Er is altijd een moment van verbijste­ring bij zowel kinderen as ouders Sylvain Hélaine

Geen gedoe

Hélaine mag echter geen les geven aan de allerkleinsten, iets wat hij erg jammer vindt. ,,Ze willen geen gedoe en willen voorkomen dat ouders zich kunnen beklagen om mijn uiterlijk”, aldus Hélaine. Toch ziet hij het feit dat hij anders is ook als een kracht. ,,Kinderen die mij zien, leren wat tolerantie en respect voor anderen is. Als ze volwassen zijn, heb je kans dat ze wellicht niet racistisch of homofoob zijn of dat ze niet neerkijken op gehandicapten.”

Inmiddels is Hélaine ook op de radar komen te staan van bureaus en talentscouts. Modellenbureaus hebben hem gevraagd voor films en series en tijdens tattoobeurzen en uitgaansavonden wordt hij gevraagd om te komen dansen. Het contrast met zijn dagelijkse werkzaamheden kan bijna niet groter.

Volledig scherm Sylvain is benaderd voor diverse films en series. © AFP

Naaktfoto's

Hélaine raakte in opspraak nadat er naaktfoto's van hem werden gevonden op internet. Dit had een schorsing van zeven weken tot gevolg, tot groot verdriet bij sommige van zijn leerlingen. ,,Je moet hem niet op zijn uiterlijk beoordelen”, stelt leerling Gayané. ,,Alleen zijn ogen zijn angstaanjagend, maar hij is erg aardig.”

Loïc vult aan: ,,Het is verontrustend dat mensen niet verder kijken dan het uiterlijk. Vooral ouders reageren erop, want tegenwoordig leren kinderen dat je ieder uiterlijk moet respecteren.”

Moeder Lydie Songo besluit: ,,Je moet tolerant zijn: wat hij in zijn privéleven doet, gaat ons niets aan. Mijn kinderen noemen hem 'Meneer Slang’, maar ik ga daarover met ze praten. Ze moeten hem accepteren zoals hij is.”

Quote Vooral ouders reageren erop, want tegenwoor­dig leren kinderen dat je ieder uiterlijk moet respecte­ren Loïc

Volledig scherm Met name ouders hebben moeite met het voorkomen van Hélaine. © AFP

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.