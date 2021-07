Franse inreisregels aangescherpt: Nederlander moet negatieve testuitslag tonen

LIVE | 1,3 miljoen euro binnen voor Limburg, dodental West-Europa boven de 150

11:39 Het dodental door het verwoestende noodweer in het westen van Europa is de 150 voorbij. Er kwamen in Duitsland zeker 90 mensen om het leven in deelstaat Rijnland-Palts en 43 in het aangrenzende Noordrijn-Westfalen, dat grenst aan Nederland. In België hebben de autoriteiten melding gemaakt van de dood van 24 slachtoffers. In Nederland is op de eerste actiedag van Giro 777 al 1,3 miljoen euro gedoneerd aan het Nationaal Rampenfonds. Meer dan 22.000 individuele donateurs kwamen al over de brug. Volg alle ontwikkelingen rondom het noodweer in Nederland, Duitsland en België in ons liveblog hieronder.