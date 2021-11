Franse jogster (17) die ontvoering verzon, overnachtte in huis oma

De 17-jarige Française die twee weken geleden een ontvoering verzon en daarmee een grootscheepse zoekactie in gang zette, bracht de nacht van haar ‘verdwijning’ door in de woning van haar grootmoeder.

Dat heeft de officier van justitie van de stad Laval (Mayenne) bevestigd na berichtgeving door nieuwszender BFMTV. Magistraat Céline Maigné zei niet of de oma van Lisa P. zich in de bewuste nacht ook bevond in het huis in Sablé-sur-Sarthe. De woning ligt in de buurt van de kebabzaak waar P. 24 uur na haar verdwijning opdook.

De tiener gaf vorige week toe dat ze de ontvoering had verzonnen. Waarom is nog steeds onduidelijk. Ze verdween op maandag 8 november nadat ze haar ouderlijk huis in Saint-Brice, een landelijke gemeente met 530 inwoners, omstreeks 16.00 uur had verlaten om te gaan joggen. Ze liep regelmatig een rondje van vijf kilometer. Toen ze tegen de avond nog steeds niet was teruggekeerd, volgde haar vader de hardlooproute.

Hij vond verschillende items die aan zijn dochter toebehoorden, zoals een gps-horloge, telefoon en oordopjes met bloedsporen erop. De dodelijk ongeruste man meldde de verdwijning van het meisje om 18.40 uur bij de politie. Die lanceerde een grootscheepse zoekactie waaraan tweehonderd gendarmes met speurhonden deelnamen.

Lisa P. verklaarde de volgende dag dat ze was ontvoerd door twee jonge mannen. Die zouden haar hebben geslagen en in een groen busje naar een huis hebben gereden waaruit ze wist te ontsnappen door een van hen te slaan terwijl de andere weg was. De speurders kregen daarna twijfels over het verhaal omdat sommige verklaringen van het meisje niet klopten met de feiten. Zo was de groene bestelwagen nergens te zien op bewakingsbeelden.

