Franse journalist vecht voor zijn leven op ic na aanval jeugdbende, verdachte (21) opgepakt

Acht gewonden na aanval met ‘scherp voorwerp’ in Zweeds stadje, politie gaat uit van terreur

20:09 In Zweden zijn acht mensen gewond geraakt bij een aanval met een scherp voorwerp. De dader, vermoedelijk een man van in de twintig, zou in zijn been zijn geschoten door de politie. Hij is naar het ziekenhuis vervoerd. Twee mensen zouden ernstig gewond zijn.