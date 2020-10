Franse leraar krijgt postuum hoogste onderscheiding: ‘We zullen de vrijheid verdedigen’

In de Sorbonne-universiteit in Parijs werd Paty postuum onderscheiden met de hoogste Franse civiele onderscheiding, de Légion d’Honneur. Er waren vierhonderd gasten, onder wie familie van de docent geschiedenis en aardrijkskunde. Zijn doodskist stond daar met Franse vlaggen terwijl leerlingen, een vriend en een collega hulde brachten aan Paty.

De leraar had in een les over vrijheid van meningsuiting spotprenten van de profeet Mohammed getoond en werd daar vrijdag voor vermoord in de Parijse voorstad Conflans-Sainte-Honorine. Paty was volgens Macron het slachtoffer van ‘lafaarden’, terwijl hij de seculiere en democratische waarden van de Franse republiek vertegenwoordigde. ,,Hij werd gedood omdat islamisten onze toekomst willen”, aldus Macron, die verzekerde dat ze die nooit zullen krijgen. Frankrijk zal cartoons dan ook nooit opgeven. ,,We zullen geen afstand doen van de karikaturen en tekeningen, zelfs als anderen terugdeinzen.”