Franse miljardair (69) omgekomen door helikoptercrash: ‘Zijn brute dood is een groot verlies’

De schatrijke Franse politicus Olivier Dassault, parlementslid namens de centrum-rechtse partij Les Républicains (LR), is zondag om het leven gekomen door een helikoptercrash. Zijn toestel stortte neer in de buurt van Deauville, in het noord-westen van Frankrijk waar hij een vakantiehuis had. Ook de piloot, de enige andere inzittende, overleefde het ongeluk niet. Dassault, telg uit een bekende familie van industriëlen, was 69 jaar.

President Emmanuel Macron betuigde Dassault zijn erkentelijkheid via Twitter. ,,Olivier Dassault hield van Frankrijk. Topman in het bedrijfsleven, afgevaardigde, lokaal gekozen, reservecommandant van de luchtmacht: een leven lang heeft hij ons land gediend, door al zijn troeven te benutten. Zijn brute dood is een groot verlies. Gedachten gaan uit naar zijn familie en zijn naasten", aldus de tweet van Macron.

Over de oorzaak van de crash is nog niets bekend. Het Openbaar Ministerie heeft een onderzoek ingesteld. De verongelukte politicus is een kleinzoon van Marcel Dassault, die een vermogen verdiende met het ontwerpen en bouwen van onder meer gevechtsvliegtuigen. Later groeide zijn bedrijf uit tot een militair-industrieel conglomeraat.

Miljardair

Serge Dassault, de in 2018 overleden vader van de Olivier, nam de leiding daarvan als erfgenaam over. Hij was als miljardair eveneens actief in de politiek. Aangenomen werd dat Olivier als oudste zoon hem zou opvolgen bij de Dassault Group, maar dat werd uiteindelijk Charles Edelstenne, de oud-topman van Dassault Aviation.