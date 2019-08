Franse ministers naar stierengevechten: ‘Wij eisen ontslag’

Vorige week werden er foto’s gemaakt van de minister van Landbouw, Didier Guillaume, die aanwezig was bij een stierengevecht in Bayonne, niet ver van de Spaanse grens. Hij was daar samen met een collega-minister. Dat lag gevoelig omdat Guillaume als bewindsman ‘dierenwelzijn’ in zijn portefeuille heeft. ,,De minister ziet dieren als vermaak. Wij eisen zijn ontslag’’, reageerde de dierenorganisatie ‘Paris Zoopolis’. Minister Guillaume werd er over ondervraagd in de Franse pers en bood zijn excuses aan. ,,Het spijt me als ik mensen heb gechoqueerd’’, zei hij. ,,Maar laten we de strijd voor het dierenwelzijn nou niet reduceren tot één foto.’’

Rode sjaal

Kort daarna werd een derde regeringslid gezien bij een stierengevecht. Staatssecretaris Geneviève Darrieussecq van Defensie was aanwezig bij een gevecht in Dax, ook in zuidwest-Frankrijk. Zij droeg – tot grote ergernis van de critici – speciale kleren voor eregasten: wit gekleurd, met een rode sjaal. ,,Hoe vaak blijft deze regering de meerderheid van de Fransen provoceren die tégen stierengevechten is?’’, aldus de Alliance Anticorrida. Uit een peiling vorig jaar bleek dat driekwart van de Fransen voor afschaffing is.



De staatssecretaris voor Milieuzaken Emmanuelle Wargon werd op televisie ter verantwoording geroepen over de uitstapjes van haar collega’s. ,,In zuidwest-Frankrijk is stierenvechten een traditie, het hoort bij de cultuur van dorpen en steden’’, zei ze. Dat was tegen het zere been van de Franse Partij voor de Dieren. ,,Dat het een traditie is, betekent nog niet dat het ook goed is.’’