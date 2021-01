Franse peuter stikt in stukje worst, ouders slepen vleeswarenleverancier voor rechter

De topman van vleesleverancier Herta moet maandag in het zuidwesten van Frankrijk voor de rechter verschijnen wegens de dood van een tweejarig jochie. Hij stikte in 2014 in een stukje knakworst van het bedrijf. Dat wordt nu dood door schuld verweten ‘door kennelijk opzettelijke schending van een veiligheids- of voorzichtigheidsverplichting’, meldt de Franse nieuwszender France Info.

De ouders van de kleine Lilian willen dat de rechtbank de schuld van Herta erkent zodat de vleeswarenleverancier gedwongen wordt om op het gevaar te wijzen dat de worstjes volgens hen vormen voor kleine kinderen. Na de dood van de peuter verscheen op de verpakking van de Herta-Knacki een waarschuwing voor jonge kinderen maar de nabestaanden vinden die niet expliciet genoeg.

Het drama met Lilian vond op 11 augustus 2014 plaats op een camping in Messanges in het arrondissement Dax. Zijn moeder bereidde de knakworstjes naar eigen zeggen zoals aangegeven stond op de achterkant van de verpakking en sneed ze daarna in stukjes, verklaarde de advocaat van de familie. Eén stukje kwam vast te zitten in de keel van het jochie. Dat overleed ondanks tussenkomst van de hulpdiensten.

Het is volgens de nieuwszender niet voor het eerst dat de vleeswarenleverancier zich voor de rechter moet verantwoorden voor een incident met een van zijn producten. In 2012 raakte een 3-jarig meisje ernstig gewond als gevolg van een Knacki-Ball die was komen vast te zitten in haar keel. Een burgerlijke rechtbank in Parijs veroordeelde Herta in 2016 tot het betalen van een schadevergoeding aan de ouders van het meisje. De vleeswarenproducent ging in hoger beroep maar de beroepsrechter bevestigde de uitspraak in 2018.

Herta was tot eind 2019 in handen van voedingsmiddelenbedrijf Nestlé maar dat verkocht 60 procent van zijn belang in de vleeswarenfabrikant aan het Spaanse Casa Tarradellas. Beide bedrijven vormen sindsdien een joint-venture die Herta bestuurt met het hoofdkantoor in Spanje. Het bedrijf is volgens volgens foodagribusiness.nl één van de grootste leveranciers van vleeswaren in Frankrijk en vijf andere Europese landen. In Frankrijk en België produceert Herta ook deeg. Het bedrijf draaide vorig jaar een omzet van € 667 miljoen. Casa Tarradellas is marktleider in Spanje voor pizza’s, deeg en vleeswaren met een omzet van € 936 miljoen euro.

