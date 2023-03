Franse politie gebruikt traangas en waterkanonnen tegen betogers

Hand vast in deur trein: vrouw kilometers­lang meege­sleurd in Duitsland

Een treinreiziger in Duitsland is maandagavond op erg ongelukkige wijze zwaargewond geraakt. De 39-jarige vrouw stapte op een station uit de verkeerde kant uit de wagon. Toen zij op het trapje stond en haar fout inzag was het al te laat. De deur van de trein ging dicht en haar hand kwam vast te zitten. De trein reed door naar het volgende station.