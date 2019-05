Franse politie houdt verdachte van aanslag Lyon aan

Bij de explosie in een druk voetgangers gebied in het centrum van de Franse stad raakten vrijdag 13 mensen gewond. De explosie werd veroorzaakt door een bomkoffer die nabij een bakkerij was achtergelaten. Na de ontploffing lag, volgens getuigen, de grond vol met schroeven en spijkers.



,,Het was een zware ontploffing’’, verklaarde een van hen tegenover nieuwszender BFMTV. Ooggetuigen zagen dat een man van een jaar of dertig, op een zwarte mountainbike, de koffer achterliet op straat. De bom ging even later af.



De Franse politie gaf bewakingsbeelden vrij, waarop de verdachte te zien was. Vlak voor en na de aanslag had de man zijn gezicht bedekt met een sjaal, maar op de video is zijn gezicht te zien. Ook werden op resten van het explosief dna-sporen aangetroffen.



Het dna leverde in de nationale databank van de Franse politie (FNAEG) geen match op met opgeslagen profielen