Franse politie: Vermoorde Lola (12) mogelijk slachtoffer van vrouw met ernstige psychiatrische problemen

Meisje (12) uit Parijs dood teruggevon­den in reiskoffer

In Parijs heeft de politie vrijdagavond laat het lichaam van een 12-jarig meisje aangetroffen in een reiskoffer. Die bevond zich in de buurt van het flatgebouw waar de tiener woonde. Het meisje was ‘s middags als vermist opgegeven, nadat zij na school niet was thuisgekomen.

15 oktober