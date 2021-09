Franse president Macron bekogeld met ei: ‘Laat hem dan komen’

VideoDe Franse president Emmanuel Macron is tijdens zijn bezoek aan een restaurantbeurs in de Franse stad Lyon bekogeld met een ei. Hij had geluk, het ei stuiterde van zijn schouder zonder te breken. De man die het ei gooide is na het incident aangehouden.

Een video van het incident wordt veel gedeeld op sociale media. Op de beelden is te zien hoe de 43-jarige Macron door de menigte loopt op het moment dat een ei naar hem toe wordt gegooid, maar van hem afketst zonder te breken. Er zijn twee lijfwachten te zien die onmiddellijk dichter bij de president komen om hem te beschermen. In de video is ook te zien hoe een man door andere lijfwachten wordt weggehaald.

De autoriteiten hebben geen details vrijgegeven over de identiteit of de beweegredenen van de man. ,,Als hij me iets te zeggen heeft, laat hem dan komen”, zei de Franse president, terwijl hij vroeg of hij de man mocht spreken.

Het incident gebeurde tijdens het bezoek van Macron aan de stands van de International Catering, Hotel and Food Show (SIRHA). De Franse president werd hartelijk begroet door restaurantprofessionals op de handelsbeurs in Lyon, waarbij velen de regering van Macron bedankten voor het verlenen van staatssteun aan de industrie tijdens de coronapandemie.

In juni werd Macron nog in het gezicht geslagen door een man toen hij het publiek begroette in een klein stadje in het zuidoosten van Frankrijk. Hij hekelde toen ‘geweld’ en ‘domheid’. De klap leidde tot een brede steunbetuiging voor het Franse staatshoofd van politici. De man die hem sloeg werd tot vier maanden cel veroordeeld.

Macron brengt, net als zijn voorgangers, graag tijd door met de Franse bevolking. Iets meer dan zes maanden voor de volgende Franse presidentsverkiezingen heeft Macron nog niet laten weten dat hij zich weer beschikbaar zal stellen als president, maar hij zal dit naar verwachting wel doen.

