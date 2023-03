Franse regering overleeft motie van wantrouwen om pensioenplan: negen stemmen te weinig voor motie

De Franse regering heeft de meest bedreigende motie van wantrouwen naar aanleiding van de omstreden pensioenhervormingen overleefd. In de Franse Tweede Kamer werden in totaal twee moties ingediend, maar slechts één werd als kansrijk beschouwd. Die motie kreeg maandag aan het begin van de avond uiteindelijk negen stemmen te weinig.

278 parlementariërs van de 573 stemden voor de motie en er zijn dus 287 stemmen nodig voor een meerderheid. Met negen stemmen te weinig haalde de motie die het kansrijkst werd geacht daarmee niet aangenomen. De afgevaardigden moeten nu stemmen over de tweede motie die geen kans maakt om aangenomen te worden. De pensioenhervorming zal na vanavond dan worden beschouwd als definitief goedgekeurd door het parlement.

Het voortbestaan van de regering van president Macron lijkt daarmee veilig gesteld en de verhoging van de pensioenleeftijd kan doorgaan, zoals de regering wilde. Bij het verliezen van de motie zou het kabinet van premier Élisabeth Borne moeten opstappen. Ook zouden de pensioenplannen automatisch van tafel zijn.

,,Poeh, ik ben blij toe!’’, zegt Bernard (69), informaticus. ,,Fransen willen van alles, maar werken: ho maar!’’ Hij staat voor het terras van bar-tabac L’Obligado, vlakbij de Arc de Triomphe in Parijs. ,,Ik ben die protesten tegen de pensioenen helemaal beu. Nu kan alles weer een beetje normaal worden. Kijk rond je: De metro’s rijden niet. De vuilnis hoopt zich op. Fransen moeten de handen eens uit de mouwen steken!’’

Margot (16), scholiere, schudt haar hoofd. ,,Van mij mocht deze regering naar huis gestuurd worden. De regering heeft die pensioenplannen echt doorgedrukt. Het parlement is gewoon genegeerd door president Macron. Maar het gaat toch over ons, over gewone mensen? Dan moet daar toch democratisch over worden gestemd?’’

Sophie (61, manager) knikt afkeurend. ,,Het ontslag van de regering zou alleen maar tot meer chaos leiden. Kijk eens naar hoe lang er al gestaakt wordt in het land. En dan ook nog een regeringscrisis. Dat is voor niemand goed.’’

Protest

De moties van wantrouwen werden ingediend uit protest tegen de pensioenhervormingen. President Macron wil de pensioenleeftijd verhogen van 62 naar 64 jaar. De Fransen zijn daar in grote meerderheid tegen, blijkt al maanden uit peilingen. Ook in het parlement was er onvoldoende steun.

Macron besloot vorige week daarom om de hervormingen door te voeren zónder stemming in het parlement. Dat zorgde voor veel woede onder de Fransen. En het was voor de oppositie de reden om de moties van wantrouwen in te dienen.

In de Franse Tweede Kamer, de Assemblée, is tot op het laatste moment onderhandeld in de wandelgangen. De voorstanders van de moties probeerden twijfelaars over de streep te trekken om mee te stemmen.

Buiten de Assemblée werden kamerleden geïntimideerd en bedreigd. Partijgenoot Agnès Evren van president Macron kreeg doodsbedreigingen toegestuurd, liet ze op Twitter zien: ‘Hou je kop, onder de guillotine moet je, je kop gaat eraf’, waren teksten die ze kreeg toegestuurd.

De straat op

De stemming in de Assemblée volgde op twee maanden van acties, stakingen en demonstraties. In het hele land gingen mensen massaal de straat op. Op 19 januari was er een eerste landelijke protestdag georganiseerd door alle grote vakfederaties. Vorige week woensdag was de achtste actiedag en aanstaande donderdag volgt de negende.

De opkomst was vrijwel altijd enorm, met vaak 1 tot 2 miljoen deelnemers. De pensioenprotesten hoorden bij de grootste acties van de laatste 50 jaar in Frankrijk. De afgelopen dagen veranderden de acties van karakter. Toen de regering besloot de pensioenhervormingen door te voeren zonder het parlement te laten stemmen, nam de woede onder de Fransen toe.

Er kwamen spontane protesten, niet vooraf georganiseerd door de vakbonden, en er waren bezettingen van bijvoorbeeld wegen en sporen. Opvallend veel jongeren gingen ook meedoen. Dat alles leidde tot meer gewelddadige confrontaties met de politie. In een paar dagen werden zo’n 500 demonstranten opgepakt. ,,We hebben de president hiervoor gewaarschuwd. De situatie is explosief’', zei vakbondsvoorman Philippe Martinez van de CGT-federatie.