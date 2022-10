Franse schrijfster Annie Ernaux wint Nobelprijs voor de Literatuur

De 82-jarige Ernaux heeft vooral autobiografische boeken geschreven. Haar bekendste boek is De Jaren (Les Années) uit 2008, waarvoor ze een tiental literaire prijzen ontving. Ernaux schrijft veelal over ingrijpende zaken die in een vrouwenleven kunnen voorkomen, zoals een clandestiene abortus in 1963 in Het voorval (L’événement), dat recent is verfilmd door regisseur Audrey Diwan. Van haar boeken zijn er meerdere in Nederlandse vertaling, meestal van Rokus Hofstede, verschenen bij de Arbeiderspers. Een nieuwe, Een jongeman, komt komend voorjaar.