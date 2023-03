Franse Senaat keurt verhoging pensioenleeftijd van 62 naar 64 jaar goed

Hardste actiedag in 50 jaar in Frankrijk, het hele land moet tot stilstand komen

De bedoeling is om de pensioenleeftijd stapsgewijs te verhogen en tegen 2030 naar 64 jaar te brengen. Daarnaast zullen werknemers vanaf 2027 ook 43 jaar gewerkt moeten hebben om een volledig pensioen te kunnen ontvangen. Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer zijn meerdere concessies gedaan. Zo mogen Fransen die als tiener begonnen met werken, straks vroeger met pensioen dan op hun 64ste.

Fransen zijn de afgelopen maanden meerdere keren massaal de straat opgegaan om hun onvrede over de plannen kenbaar te maken. Ook waren er grote stakingen in onder meer het onderwijs en het openbaar vervoer. Dinsdag demonstreerden volgens de vakbonden in het hele land nog 3,5 miljoen mensen tegen de plannen van de regering. Verspreid over het land vonden zeker 260 demonstraties plaats, waarvoor ruim tienduizend politieagenten op de been waren. De vakbonden spraken van een ‘historische’ opkomst. Zaterdag is er weer een actiedag gepland.