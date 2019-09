Franse ‘Spiderman’ gearresteerd na beklimming wolkenkrabber in Frankfurt

Bijna 3000 dollar boete voor Austra­liërs die hond niet uitlaten: ‘Ook in Nederland is actie nodig’

28 september Moeten mensen verplicht worden om hun hond tenminste een keer per dag uit te laten? In Australië vinden ze van wel. In deelstaat Australian Capital Territory riskeren hondenbezitters binnenkort een forse boete als zij hun viervoeter niet in elk geval ééns per dag uitlaten. Het bedrag kan wel oplopen tot 2700 Australische dollars, zo schrijft CNN. Dierenbescherming Nederland noemt de maatregel ,,Erg extreem’’, maar vindt dat ook Nederlandse hondenbezitters soms nalatig zijn. ,,Door drukke agenda's hebben mensen steeds minder tijd voor hun huisdier’’, aldus woordvoerder Dik Nagtegaal.