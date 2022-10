Franse tankstations iets beter bevoorraad, goed nieuws voor herfstvakantie

Biden wil relatie met bondgenoot Saoedi-Ara­bië ‘herevalue­ren’ na productie­ver­la­ging OPEC+

De beslissing van de OPEC+-landen om de olieproductie te verlagen, zet de relaties tussen de VS en Saoedi-Arabië opnieuw onder druk. De VS is bereid om de betrekkingen met zijn traditionele bondgenoot te ‘herevalueren’, zo meldt het Witte Huis dinsdag.

