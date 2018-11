Franse toeriste overlijdt na val in uitgehouwen stad Petra

De stad ligt in een kloof in de heuvels en is gedeeltelijk uit de rotsen uitgehakt. Vrijwel alle gebouwen die er ooit stonden, zijn nu ruïnes. Het tot de verbeelding sprekende Petra is ook een van de locaties in de Indiana Jones-film The Last Crusade.



In 2017 verwelkomde het land ruim 4 miljoen bezoekers. De toeristische sector vertegenwoordigt 14 procent van het bruto binnenlands product van het land dat zelf 9 miljoen inwoners telt.