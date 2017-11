Franse vrachtwagenchauffeurs blokkeren grenzen uit onvrede

De chauffeurs zijn boos dat nieuwe Europese regels, die bepaalde beroepsgroepen tegen oneerlijke concurrentie uit andere lidstaten moeten beschermen, in Frankrijk in de transportsector voorlopig niet gelden. Ze houden vooral het vrachtverkeer tegen en laten het personenvervoer druppelsgewijs door aan de Frans-Belgische grens, op de snelweg die langs Roubaix en Kortrijk loopt.



De staking volgt op een compromis dat Frankrijk in oktober sloot bij de vernieuwing van een wet over uitzendwerk. Om tot een akkoord te kunnen komen, werd het wegverkeer buiten de nieuwe regelgeving gehouden. De regels blijven dus ongewijzigd totdat de specifieke regels voor die sector worden herzien.



Volgens de huidige wetgeving mogen Franse chauffeurs 90 uur werken per twee weken, met een maximum van 56 uur in de eerste week. Na de tweede week volgt een verplichte rustperiode van 45 uur. Voor met name Oost-Europese chauffeurs zijn die regels soepeler, wat ze dus aantrekkelijker maakt. Ze zijn bovendien goedkoper.