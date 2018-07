Franse vrouwen betast en geïntimideerd in feestgedruis WK finale

Sinds zondagavond verdwijnen de verhalen online van vrouwen die beweren slachtoffer te zijn geworden van intimidatie of aanranding tijdens de viering van de overwinning van het team van Frankrijk op het WK. De incidenten spelen zich meestal af in Parijs, schrijven Franse media, maar ook in andere steden zoals Rouen of Lyon, in fanzones, bars of openbaar vervoer. De vrouwen beschrijven hoe ze werden beetgepakt bij borsten of billen, of hoe ze een tong in hun mond gedrukt kregen.