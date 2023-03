Fransen willen kerncentrales in Nederland bouwen: ‘De wereld staat op een belangrijk keerpunt’

Eerste tegenkandi­daat van Biden voor president­schap in VS trapt campagne af

De eerste Democratische kandidaat die zich heeft gemeld om het in 2024 op te nemen tegen de huidige president Joe Biden, trapte zaterdag haar campagne af in Washington DC. Het is al de tweede keer dat de 70-jarige Marianne Williamson, een zeer populaire schrijfster van zelfhulpboeken, zich kandidaat stelt als president.