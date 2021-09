Fransman (68) drogeerde en prostitueerde zijn eigen vrouw, filmde douchende familieleden

Duitse journalis­te die zich insmeerde met modder moet voortaan achter de schermen werken

26 september Een Duitse journaliste die zichzelf met modder insmeerde na de zware overstromingen in Duitsland om een reportage ‘realistischer’ te maken, mag voorlopig enkel achter de schermen werken. Susanne Ohlen had in de reportage doen voorkomen dat ze de handen uit de mouwen had gestoken bij de opruimwerkzaamheden, maar daar was niets van waar.