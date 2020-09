Fransman (82) blaast keuken op tijdens vliegenjacht

Grote zorgen om coronabe­smet­ting in vluchtelin­gen­kamp Moria

2 september In vluchtelingenkamp Moria is vandaag gebeurd waar iedereen voor vreesde: de eerste coronabesmetting is vastgesteld. Volgens de Griekse autoriteiten testte een 40-jarige Somaliër positief op het virus. Moria is meteen in lockdown gegaan. De komende twee weken mag er niemand in of uit.