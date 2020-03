Fraudeproces Sint-Maarten: zes jaar geëist tegen oud-politicus, drie jaar tegen Nederlandse kroongetuige

video Merkel slaat alarm: ‘60 miljoen Duitsers krijgen coronavi­rus als situatie zo blijft’

21:52 De Duitse bondskanselier Angela Merkel zegt dat 60 tot 70 procent van de Duitse bevolking besmet kan raken met het coronavirus. Dat komt neer op bijna zestig miljoen mensen. De bondskanselier roept op tot solidariteit en gezond verstand om de uitbraak van het coronavirus in te dammen, nu ook een derde persoon in Duitsland aan het coronavirus is overleden. De Tsjechische premier Andrej Babis waarschuwt dat de uitspraak van Merkel voor paniek kan zorgen.