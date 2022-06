G7 biedt Duitsland kans om geschonden imago op te poetsen

De Groep van Zeven (G7) is in het Zuid-Duitse bergdorp Elmau bijeen voor een driedaagse top. Gastheer Duitsland weet de ogen nadrukkelijk op zich gericht, nadat er eindelijk schot lijkt te zitten in wapenleveranties aan Oekraïne.

Breed gebarend en met gefronste wenkbrauwen doet Angela Merkel iets uit de doeken tegenover Barack Obama, die ontspannen op een houten bankje zit met panoramisch uitzicht op de bewolkte bergtoppen van de Beierse Alpen. Dat was in juni 2015.

Precies zeven jaar later zijn de Duitse ex-kanselier en de voormalige president van de Verenigde Staten van het wereldtoneel verdwenen. Maar de wereldproblematiek is nog immer daar.

Deze zondagmiddag zijn de leiders van de zeven belangrijke industriële grootmachten opnieuw bijeen in het Zuid-Duitse bergdorpje Elmau. Net als het jaar na de Russische annexatie van De Krim is Oekraïne een van de belangrijkste gespreksonderwerpen. Daarnaast bespreekt de G7 de casus Rusland én de grootste economische uitdager van het westen: China.

Zaterdagavond arriveerden de wereldleiders op het vliegveld van München. De aankomst van de Amerikaanse president Joe Biden, die onder Obama acht jaar lang als vicepresident diende, met het presidentiële vliegtuig Air Force One werd in de Duitse media breed uitgemeten. Hij kreeg een hartelijke ontvangst van de Beierse minister-president Markus Söder (CSU), die zich voor deze gelegenheid voordeed als de belangrijkste persoon van Duitsland.

In de binnenstad van München gingen zaterdag overdag duizenden mensen de straat op om vreedzaam te protesteren voor het klimaat en tegen het gebruik van fossiele brandstoffen. Anders dan zeven jaar geleden, toen er 40.000 betogers op de been waren, telden de Beierse autoriteiten ditmaal ‘slechts’ 3500 demonstranten. Mensen van verschillende protestgroepen werden op zaterdag en ook zondag aangehouden.

In Schloss Elmau, een monumentaal vijfsterrenhotel in deelstaat Beieren, verblijven de komende drie nachten niet alleen de leiders van Canada, Frankrijk, Italië, Japan, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en de VS, maar ook afgevaardigden van vijf gastlanden; India, Zuid-Afrika, Senegal, Indonesië en Argentinië. De president van Senegal Macky Sall vertegenwoordigt de Afrikaanse Unie. Namens de Europese Unie is de voorzitter van de Europese Raad Charles Michel er bij, net als Commissie-voorzitter Ursula von der Leyen.

Tot de annexatie van de Krim behoorde Rusland ook tot dit gezelschap, dat toen nog G8 heette. Maar dat zijn vervlogen tijden.

Op zondagochtend maakte Biden tegenover de aanwezige pers bekend dat de G7 zal stoppen met de import van Russisch goud. Deze nieuwe strafmaatregel ‘raakt direct de Russische oligarchen en treft Poetins oorlogsmachine in het hart’, aldus een verklaring van de Amerikaanse regering. Rusland exporteerde vorig jaar voor ruim 14,6 miljoen euro aan goud. Door de Russische inval in Oekraïne zette het bondgenootschap in maart een streep door de bevoorrechte handelsstatus van Rusland, waardoor er invoertarieven opgelegd konden worden door de G7.

Biden bedankte bondskanselier Olaf Scholz voor zijn bijdragen aan Oekraïne. Iets waarvoor de Duitse bondskanselier zowel in eigen land als internationaal juist scherp bekritiseerd is, omdat hij te lang zou hebben gewacht met het leveren van zware wapens. Deze top kan een moment van eerherstel betekenen voor de kanselier. Temeer omdat Duitsland afgelopen week naar buiten bracht de export van wapens naar Oekraïne aanzienlijk opgeschroefd te hebben. Daarmee kan Scholz critici de mond snoeren en aantonen toch bereid te zijn om het door oorlog verscheurde land militair bij te staan.

Maar tijdens deze editie van de G7 gaat het voornamelijk over de economische implicaties van de oorlog in Oekraïne. Die zijn mondiaal levensgroot. EU-raadsvoorzitter Michel riep op tot een oplossing voor het conflict over graanleveringen uit het Oost-Europese land. ,,We hebben geen tijd om te praten, we hebben daden nodig”, zei de Belg in het Duitse Elmau.

Ook de Afrikaanse Unie maakt zich al maanden grote zorgen over de dreigende voedselcrisis. Begin vorige week zei de Oekraïense president Zelenski dat Afrika ‘in feite gegijzeld is’ door de explosief gestegen voedselprijzen als gevolg van de Russische invasie in Oekraïne. Door de westerse sancties zijn veel Afrikaanse landen bovendien ook uitgesloten van graan en kunstmest uit Rusland.

Een tijdelijk verbod op biobrandstoffen om de prijs van graan en plantaardige oliegewassen naar beneden te drijven, zoals Duitsland eerdere bepleitte, zit er ondertussen waarschijnlijk niet in. Volgens persbureau Reuters stuit het voorstel op weerstand van de VS en Canada.

300 antitankwapens, 500 raketten Duitsland kreeg de afgelopen maanden het verwijt dat het te weinig wapens leverde aan Oekraïne, maar daar lijkt na afgelopen week verandering in te komen. De wapenleveranties van Berlijn aan Kiev zijn in een stroomversnelling geraakt, zo blijkt uit een overzicht op de website van de Bondsregering. Daarop is te zien dat Duitsland inmiddels onder meer 3.000 antitankwapens, 14.900 antitankmijnen, 500 Stinger-luchtdoelraketten heeft geleverd. Volgens de Oekraïense minister van buitenlandse zaken Dimitri Kuleba heeft zijn land echter behoefte aan meer militaire stootkracht om de Russen in voornamelijk het oosten van het land van het lijf te houden. Kuleba deed zijn oproep na nieuwe raketaanvallen op hoofdstad Kiev dit weekend. Daarbij zouden in totaal vijf mensen gewond zijn geraakt. Een raket sloeg in op een speeltuin. De Amerikaanse president Biden sprak op de G7-top van ‘barbaarsheid’, terwijl de burgemeester van Kiev Vitali Klitschko de beschieting een ‘wrede’ aanval’ noemde.

