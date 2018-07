Garrett (5) beschrijft eigen uitvaart: Springkussens, vuurwerk, Batman en ijshoorntjes

,,We hebben nooit over zijn dood zelf gesproken, in plaats daarvan spraken we over wat er na zijn dood moest gebeuren", vertelde zijn moeder Emilie Matthias aan CNN. Zo wilde Garrett verbrand worden, net zoals in de Thorfilm, en moest zijn as in een boom veranderen. Op die manier kon hij, wanneer hij eenmaal een gorilla was, in de boom gaan wonen.



In de brief die Garrett achterliet vertelt hij ook iets over zichzelf en zijn beste vrienden, onder wie zijn ouders en zus 'Delcina' (Delphina) en tante Janette en 'stinky' oom Andy. Over zichzelf vertelt hij dat zijn favoriete kleur blauw is '...en rood en zwart en groen'. Zijn favoriete superhelden zijn Batman, Thor, Iron Man, de Hulk en Cyborg, en wanneer hij groot is wil hij professioneel boxer worden.