Gayparade terug in Berlijn na pandemie: minstens 150.000 deelnemers ‘verenigd in liefde’

Het evenement begon met een bijeenkomst en een confettiregen op de Spittelmarkt in het stadsdeel Mitte. De parade die erop volgde, met als motto ‘Verenigd in liefde. Tegen haat, oorlog en discriminatie’ verliep vreedzaam en in vrolijke sfeer. Er reden 96 voertuigen mee en tachtig groepen uit de hele wereld gingen lopend door de Berlijnse straten, waar op tal van panden de regenboogvlag wapperde.

De Berlijnse minister van Cultuur Klaus Lederer, zelf openlijk homoseksueel, verwees naar de oorlog in Oekraïne en riep in herinnering dat veel LGBTQ+’ers het land zijn ontvlucht wegens de Russische invasie. In Rusland is homoseksualiteit weliswaar niet verboden, maar de homofobie is enorm. Lederer benadrukte dat ook in Duitsland nog veel te verbeteren valt en dat de strijd om gelijke behandeling moet doorgaan.