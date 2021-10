Gebruikt Poetin gas als politiek wapen? ‘Hoge prijzen zijn niet in het voordeel van Rusland’

Achtergrond Waarom Oekraïne woest is over gasdeal Hongarije

6 oktober Een overeenkomst over de levering van gas vanuit Rusland naar Hongarije zet kwaad bloed in Oekraïne. Laatstgenoemde land loopt inkomsten mis, omdat het gas voortaan via een pijpleiding van Turkije door de Zwarte Zee naar de Balkan loopt en niet langer via Oekraïne.