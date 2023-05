Geen bank, geen bereik en maar één baby: Spaanse binnenland raakt steeds een beetje leger

Geen vooruit­gang in overleg over Amerikaans schulden­pla­fond

Op een nieuwe dag van onderhandelingen tussen Republikeinen en Democraten over het verhogen van het Amerikaanse schuldenplafond zijn de partijen niet nader tot elkaar gekomen. De onderhandelaars hebben het overleg in Washington vrijdagavond (lokale tijd) verlaten, het is niet duidelijk wanneer zij weer om de tafel gaan.