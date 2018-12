Geen kerstversiering of -cadeaus: Chinese steden verbieden Kerstmis

De lokale autoriteiten van de stad Langfang, in het noorden van China, hebben alle kerstdecoratie uit winkels laten halen. Daarnaast is het verkopers verboden om kerstartikelen aan te bieden. Volgens ambtenaren geldt de maatregel om de ‘stabiliteit in de stad te bevorderen’. Ook in Changshan, in het centrum van de provincie Hunan, willen de autoriteiten niet dat de inwoners Kerstmis vieren. Zo is het verboden in scholen om kerstversiering op te hangen en elkaar cadeaus te geven tijdens de kerstperiode.

Quote Leerkrach­ten moeten de studenten kennis bijbrengen over de traditione­le, Chinese cultuur en hen ertoe brengen om overzeese festivitei­ten, zoals Kerstmis, af te zweren Een leraar op de Chinese social netwerksite Weibo

Op de Chinese sociale netwerksite Weibo benadrukte een leraar dat het verboden is om kerstfeestjes bij te wonen of kerstwensen te verspreiden via sociale media. ,,Leerkrachten moeten de studenten kennis bijbrengen over de traditionele, Chinese cultuur en hen ertoe brengen om overzeese festiviteiten, zoals Kerstmis, af te zweren’’, schreef de leraar.



The Guardian schrijft ook dat het niet in alle Chinese steden verboden is om Kerstmis te vieren. Zo kunnen Chinezen ongestoord kerstshoppen in Shanghai en in de hoofdstad Peking.

Traditionele Chinese cultuur

Volgens het Amerikaanse persbureau AP treedt de Chinese overheid steeds hardnekkiger op tegen christelijke kerken. Zo viel de politie vorige week binnen bij een bijbelstudiegroep voor kinderen in Guangzhou. Bovendien werden begin deze maand honderd kerkgangers gearresteerd in Chengdu. Het christendom is officieel erkend in China, maar religieuze activiteiten worden door de overheid alleen toegestaan op officieel erkende plaatsen.

Quote Als we geloof hebben in onze eigen cultuur, hoeven we ons niet bedreigd te voelen door feesten uit het Westen De populaire Chinese commentator Wuyue Sanren

De strijd tegen Kerstmis is ‘geen aanval op het christendom’, zo berichten verschillende Chinese commentatoren. ,,Maar gaat het eerder over de manier waarop lokale overheden omgaan met de richtlijn van de communistische partij om de traditionele Chinese cultuur te herwaarderen.’’