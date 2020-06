Geen ‘nekklem’ meer door Franse agenten

De bordelen in België mogen weer open, maar geen seks zonder mondkapje

20:40 Sauna's en massagesalons blijven tot 1 juli gesloten, maar de bordelen mogen in België sinds vandaag weer open. Een bezoekje aan de sekshuizen zal voor de klanten even wennen zijn. Bij binnenkomst wordt de temperatuur van de klant opgemeten en het dragen van een mondkapje is verplicht voor zowel bezoeker als gastvrouw/heer. Niet iedereen is blij met de heropening. ,,Het is levensgevaarlijk.’’