Geen Sinterklaas meer op Curaçao, maar alternatief kinderfeest

De vaste organisator, die de intocht de afgelopen veertien jaar organiseerde, had in april al laten weten dat er geen grote sinterklaasintocht meer zou komen op het eiland. De Curaçaose organisatie Fundashon Pa Nos Muchanan (Stichting voor onze kinderen) had daarvoor een aantal redenen. De voornaamste is dat veel mensen bepaalde aspecten van het sinterklaasfeest met racisme associëren.

Hoewel ook op Curaçao de laatste paar jaar het nodige is veranderd aan het sinterklaasfeest, zoals de kleur schmink van de Pieten, blijft het feest volgens de organisatie omgeven met discussie. Dat zorgt voor grote maatschappelijke druk en heeft invloed op de sponsoring vanuit het bedrijfsleven, die steeds verder terugloopt.

Ook de overheid neemt nu een duidelijk standpunt in. In een persverklaring geeft de regering aan het ‘sinterklaasfeest in de huidige vorm niet te steunen, omdat gekleurde mensen en mensen van Afrikaanse afkomst zich gediscrimineerd voelen’. De overheid besloot al in 2011 om de subsidie voor dit feest te beperken.

Kinderfeest

Er wordt gewerkt aan een nieuw concept voor een nationaal kinderfeest, dat rond de Internationale Dag van het Kind (op 20 november) zal worden gehouden. Aan dit alternatief moeten alle kinderen kunnen deelnemen, onafhankelijk van hun ras, geloof of afkomst. ‘Uitgangspunt voor de organisatie van ieder kinderfeest is, dat het gelijkheid van etniciteit, geloof en afkomst moet bevorderen. We zijn een creatief volk en de overheid ziet een gelegenheid voor Curaçao om haar eigen jeugdfeesten te creëren met innovatieve aspecten.’

Lange tijd was een discussie zoals wij die kennen voor de inwoners van Bonaire en Curaçao ondenkbaar. Op Bonaire werd de Sint ‘gewoon’ wit geschminkt en op Curaçao kenden ze al geruime tijd de regenboogpiet. ,,Kinderen moesten even wennen, maar toen ze hoorden hoe het kwam, de stoomboot was onder een regenboog doorgevaren, vonden ze het prima", klonk het eerder.

Zonder publiek

In Nederland gaat de landelijke sinterklaasintocht onder klein voorbehoud gewoon door, meldde de NTR eerder deze week. De locatie van de intocht wordt echter niet bekendgemaakt en ook is er geen publiek welkom.

Als er nieuwe, strengere coronamaatregelen komen, kan het gebeuren dat een landelijke intocht toch niet doorgaat. Maar daar gaat de NTR niet van uit. ,,Wij stellen alles in het werk om Sinterklaas zoals altijd een warm welkom te geven in Nederland, maar wel op een manier die verantwoord is”, schrijft de omroep in een verklaring.

Avondklok

Ook Curaçao voerde strengere coronamaatregelen in. Vanaf maandag worden niet meer dan vijftien leerlingen in de klas toegelaten. Dat geldt voor groep 8 en hoger. De rest van de leerlingen moet thuis virtueel de lessen volgen, maar niet alle leerlingen hebben de beschikking over een computer thuis of toegang tot internet.

De invoering van een limiet in de klassen moet helpen verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Met vijftien leerlingen in de klas kunnen ze twee meter afstand van elkaar houden, zo is de gedachte. Volgens het ministerie van Onderwijs wordt alles op alles gezet om alle leerlingen, in de klas en thuis, goed onderwijs te bieden.

Op Curaçao zijn er tussen maandag en vrijdag 71 nieuwe coronagevallen bijgekomen. In totaal zijn er op het eiland 144 besmettingen. Op Curaçao geldt sinds donderdag 17 september een avondklok tussen 23.00 en 05.00 uur.

