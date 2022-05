Geen vuurwerk tijdens Israëlische onafhankelijkheidsviering om veteranen te ontzien

Woensdagnacht beginnen de festiviteiten om de stichting van de staat Israël in 1948 te vieren. Traditioneel wordt er op Onafhankelijkheidsdag in de hoofdstad Jeruzalem een grote vuurwerkshow gegeven. Die zal ditmaal vervangen worden door een stille lichtvoorstelling.

Israëls cultuurminister Chili Tropper besloot vorige maand dat er geen vuurwerk afgestoken zal worden uit consideratie met veteranen die gebukt gaan onder een posttraumatische stressstoornis. ,,Voor de meeste Israëliërs is vuurwerk een mooi plaatje in de lucht, maar voor veteranen is dit het geluid van geweerschoten en geweld. Ehud Amiton, een veteraan met ptss, beaamt dat: ,,Het geknal van vuurwerk klinkt voor ons als het geknal van wapens.’’

Tel Aviv

Ook in Tel Aviv zal dit jaar geen vuurwerk te zien zijn vanaf de dakterrassen. De burgemeester van de populaire badplaats liet dat afgelopen zondag weten. In Tel Aviv wordt de onafhankelijkheid normaal gesproken gevierd met een grote vuurwerkshow op het Rabinplein.

Idan Kleiman, voorzitter van de veteranenorganisatie van het Israëlisch leger, zegt in de Times of Israel blij te zijn met de beslissing om geen vuurwerk af te steken. ,,Veteranen die gewond zijn geraakt en kampen met een posttraumatische stressstoornis, lijden zwaar onder het geluid en de plotselinge lichtexplosies die vuurwerk veroorzaken. Dat brengt hen terug naar trauma’s uit hun militaire dienst. De beslissing van minister Tropper is een belangrijke en humane beslissing.’’

Bloedig conflict

Net als in Nederland organiseren de Israëliërs voorafgaand aan hun onafhankelijkheidsfeest een gedenkdag ter ere van gesneuvelde militairen en slachtoffers van terrorisme.

Vorig jaar brak er rond deze tijd een bloedig conflict uit tussen Israël en Palestina, dat meer dan twee weken aanhield. Daarbij zijn 230 Palestijnen en 10 Israëliërs om het leven gekomen.

Ook de laatste tijd is het weer onrustig in het gebied. Er vonden in korte tijd meerdere terreuraanslagen plaats. Onder meer in een bar in Tel Aviv, waarbij drie mensen om het leven kwamen. Vorige maand zijn er meer dan 150 Palestijnen na het ochtendgebed op de Tempelberg in Jeruzalem gewond geraakt na gevechten met de Israëlische oproerpolitie. Een reden voor inwoners van het land om hun hart vast te houden: vorig jaar waren de spanningen rondom deze heilige plek het startsein van de bloedige escalatie.

