Geen zwart geschminkte pieten bij Sinterklaasintocht op Aruba

Van martelen verdachte Syrische arts vast in Duitsland: ‘Hij schopte gevangene zelfs na epilepsie-aan­val’

22 juni Een Syrische arts die sinds 2015 in Duitsland woont en werkt, is opgepakt op verdenking van onder meer een misdaad tegen de menselijkheid. Hij zou in 2011 in een gevangenis van de Syrische geheime dienst in Homs minstens twee gevangenen hebben gemarteld. Twee vermeende ‘beulen’ van het Syrische regime staan sinds april terecht in Duitsland op verdenking van dezelfde misdaden.