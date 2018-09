Geert Wilders bezoekt Antwerpen onder verscherpte veiligheidsmaatregelen

Half oktober zijn er gemeenteraadsverkiezingen in België. Er wonen 24.000 Nederlanders in Antwerpen die mogen stemmen voor de gemeenteraad als ze in de stad zijn ingeschreven. Dewinter hoopte dat Wilders hen kon overtuigen om op het Vlaams Belang te stemmen, zei hij in de Belgische pers.

Wilders zei desgevraagd dat er geen sprake van was dat hij met het bezoek wilde provoceren. De Vlaamse havenstad telt veel inwoners van allochtone afkomst. Een eenzame actievoerder met het bord "Antwerpen is van iedereen" werd volgens persbureau BELGA op afstand gehouden.



Applausje

De PVV-politicus kwam aanrijden in een colonne van gepantserde Mercedessen van de Belgische staatsveiligheid. Hij was uiteraard in pak en das, en had zijn zonnebril op om er een ontspannen marktbezoek van te maken. De belangstelling voor zijn bezoek was niet groot. Enkele aanhangers gaven hem een applausje toen hij de markt opdraaide, meldt Het Laatste Nieuws.

Het bezoek begon om half elf met een wandeling over de bij Nederlanders populaire 'Vogeltjesmarkt' die elke zondagochtend wordt gehouden rond het Theaterplein. et gezelschap maakte een rondgang over de markt, met om hen heen tientallen Vlaamse en Nederlandse fotografen en cameraploegen. Na de wandeling hield Wilders een toespraak voor een klein gezelschap en introduceerde Dewinter een Nederlandse kandidaat op de Vlaams Belang-lijst. Er werden ook bloemen gelegd bij het standbeeld van Willem van Oranje.

Volledig scherm Politieagenten surveilleren voorafgaand aan het bezoek van Geert Wilders. © ANP

Veiligheid

De politie was massaal aanwezig op de Vogelenmarkt waar Wilders en de leider van het extreemrechtse Vlaams Belang, Filip Dewinter, een Hollandse haring en kaas weghapten.



Het bezoek van Wilders vond plaats onder verscherpte veiligheidsmaatregelen. Zo werd de Vogeltjesmarkt met hekken afgezet en bij de ingangen hielden agenten toezicht op de bezoekers. Politiewagens blokkeerden de omliggende wegen. Ook stond een waterkanon klaar, samen met versterking voor het geval er incidenten zouden zijn. Er stonden camera's opgesteld en boven het Theaterplein hield de politiehelikopter toezicht. Deze beelden werden live bekeken in de commandokamer van de politie.



Wilders lag deze week onder vuur omdat hij een cartoonwedstrijd met prenten van de profeet Mohammed wilde organiseren. Volgens de islam is het verboden om de profeet af te beelden. De wedstrijd lokte grote demonstraties uit in Pakistan en in Nederland werd een man opgepakt die dreigde met een aanslag tegen de PVV-leider. Wilders zag uiteindelijk af van zijn plannen.

Volledig scherm Politieagenten surveilleren. © ANP