Geesteszieke doodrijder Times Square vrijgesproken, chauffeur ontoerekeningsvatbaar

De man die in mei 2017 op Times Square een bloedbad aanrichtte door in zijn auto op mensen in te rijden is ontoerekeningsvatbaar verklaard. De jury achtte oud-marinier Richard Rojas, oneervol ontslagen uit het leger, niet verantwoordelijk voor zijn daad en sprak hem woensdag na zes uur beraad vrij wegens geestesziekte of een psychische afwijking.

De chauffeur reed destijds in het centrum van New York met hoge snelheid de stoep op. Een jonge vrouw kwam om het leven, 22 anderen raakten gewond. ‘Ik wilde hen doden’, zou de dader volgens The New York Times hebben gezegd, nadat hij vergeefs had geprobeerd te vluchten. Hem werd moord en meervoudige poging tot doodslag ten laste gelegd.

Het besluit van de juryleden van het hooggerechtshof in Manhattan is opmerkelijk. Het gebeurt in de Amerikaanse rechtspraak niet vaak dat ziekte zwaarder weegt dan bewijs of schuld.

Eerdere overtredingen

Rojas werd in 2008 en 2015 betrapt op rijden onder invloed. Een week voor het incident op Times Square was hij nog in aanraking gekomen met de politie door een geweldsincident.

