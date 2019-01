Geintje met eieren loopt uit de hand: 14-jarige rijdt vrouw dood

Gevangene die ontsnapte uit gevangenis van Namen... liep via de voordeur naar buiten

19:55 Terwijl je je in Nederland nog in een vuilniszak moet verstoppen om uit de gevangenis te ontsnappen, is dat in België niet eens nodig. Een gedetineerde was de hal aan het poetsen, toen hij gewoon via de voordeur kon ontsnappen in zijn gevangenisoutfit. Hij is nog steeds op de vlucht, meldt het parket van de Belgische stad Namen vandaag.