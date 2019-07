Geldtransport verliest cash: enorme chaos door graaiende automobilisten

update Drie gevangenen ontsnapt in België: ‘Het gebeurt soms dat iemand niet terugkomt’

12:56 Uit de gevangenis van Ruiselede zijn in amper een week tijd drie gevangenen ontsnapt. Dat schrijven Het Nieuwsblad en De Standaard vandaag. Burgemeester Greet De Roo is verbaasd over de aandacht die de ontsnapping krijgt. ,,Er is geen reden tot ongerustheid.” Twee van de drie zijn vandaag opgepakt in Rotterdam.